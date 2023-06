Architekt am Ausgang

Das historische Bild zum Donnerstag.

Erinnern Sie sich? 1997 näherte sich Christian Constantins erste Amtszeit als Präsident des FC Sion dem Ende. Doch der Sittener Klub stand gar nicht so schlecht da und durfte sogar im UEFA-Cup mitkicken. In der ersten Runde wartete Spartak Moskau, das Hinspiel im heimischen Tourbillon ging leider 0:1 verloren. Darauf ging es ins Luschniki-Stadion nach Moskau, und als Architekt – oder zumindest als Immobilienprofi – verfügt Herr Constantin über ein gutes Augenmass! Darum fiel ihm auch prompt auf, dass die Latte eines der beiden Tore zu tief lag. Eine Nachmessung ergab: ganze acht Zentimeter an Höhe fehlten, das Spiel wurde mit einer halbstündigen Verspätung angepfiffen und Sion holte ein 2:2. Nach der vorangegangenen Niederlage war die Europareise der Walliser damit beendet. Doch CC tat, was CC in so Situation tut: er klagte bei der UEFA und forderte einen 3:0-Forfaitsieg ein.

Der Verband hatte dafür kein Gehör, setzte das Spiel in Moskau aber noch einmal an. Resultat: 5:1 für Spartak Moskau.

Das Bild zeigt Herrn Constantin anlässlich der Pressekonferenz am 2. Oktober 1997 in Genf. Anhand der Türe erklärt er, dass die fehlenden acht Zentimeter Höhe einem Flächenverlust im Ausmass einer Türe gleichkommen würden. Auf der Redaktion ist leider niemand mathematisch genügend talentiert, um dies nachrechnen zu können. Vielleicht können Sie das für uns tun? Herzlichen Dank!

