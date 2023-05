Achtung Aguardiente

Schon wieder Fussballbesuch in ferner Welt! Wir schwenken von Kenia nach Kolumbien, in die berüchtigte Grossstadt Medellín…

… da steht das Estadio Atanasio Girardot, Heimstätte beider Stadtklubs von Medellín, mit 52’875 Plätzen. Nur ein kleiner Teil der Sitze ist überdacht. Auch auffallend: die Blumen am Spielfeldrand.

Atlético Nacional nennt sich ganz unbescheiden «der grösste und beliebteste Club Kolumbiens». Wobei sie auch nicht so schlecht sind: 17 Meistertitel, dazu hat Nacional zweimal die Copa Libertadores gewonnen. In dieser Saison läuft es bisher so mittelmässig. Gegen Junior de Barranquilla war Nacional aber klar Favorit.

Nun zu den Details dieses Spielbesuchs:



Besammlung drei Stunden vor dem Spiel beim Imbiss «Pollos Nachos». Dort wird gebödelet, weil nebenan gibt’s stabiles Dosenbier für zirka 60 Rappen, dazu tingelt Tourguide Nicolas durch die Tourist:innengruppe und verteilt Aguardiente-Shots.

Ärgernis des Tages: im Stadion ist Alkoholverkauf nicht erlaubt. Und mit reinnehmen darf man es auch nicht. Drinnen gibt’s nebst Süssgetränken alkoholfreies Bier, das ist aber ungeniessbar.

Freude des Tages: Als wir auf den Rängen stehen, raunt uns ein Verkäufer zu. Er habe Aguardiente im Tetra Pak dabei. Zuerst will er umgerechnet 20 Franken. Bei 6.- willigen wir dann ein.

Prominenz des Tages: Die meisten Spieler sind in Europa eher unbekannt. Bei Junior sticht Carlos Bacca heraus (36, ehemals Milan, Sevilla, Villarreal), bei Atlético Nacional Captain Cristian Zapata (36, früher Udinese, Milan und Villarreal).

Tor des Tages: Gästespieler Didier Moreno profitiert von einem Missverständnis in der Abwehr der «Verdolagos» und erzielt das 0:1. Dabei bleibt es, auch weil das Heimteam später noch einen Penalty verschiesst.

Besser als das Gebotene auf dem Rasen war die Stimmung, obwohl das Stadion nur etwa halb voll war. Im Singen und Hüpfen sind die Colombian@s gut und ausdauernd. Einmal zünden die Gästefans Rauchpetarden. Frage an den Sicherheitsaufpasser in gelber Weste: – «Ist das verboten?» – «Ja.» – «Und hat das nun Konsequenzen?» – (lacht) «Nein.»

Zum Abschluss können Sie nun noch einige Bilder dazu betrachten.

