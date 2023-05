Enorme Expertise

Am Sonntag bleibt im Wankdorf ein Platz leer.

Unser Chefredakteur Herr Rrr wird seinen Platz auf der Medientribüne im Match gegen den FC Zürich (Anpfiff 14:15 Uhr) nicht einnehmen. Stattdessen wird er sich an diesem Tag in den Dienst des Fair Play stellen.

Sie haben es sicher mitbekommen: der Schweizer Fussball hat ein Problem mit den Schiedsrichter:innen oder mit dem VAR, vielleicht sogar mit beiden. Herr Constantin präsentierte daraufhin verschiedene konstruktive Verbesserungsvorschläge, welche der SFV sehr wohlwollend aufgenommen hat und von denen bereits dieses Wochenende einer umgesetzt wird.

Ab sofort werden neutrale Expert:innen die beteiligten Klubs vertreten und Einsitz im Volketswiler VAR-Raum nehmen. Wir konnten Herrn Rrr telefonisch erreichen, er bereitet sich gerade an einem geheimen Ort auf diesen Einsatz vor: „es ist mir eine grosse Ehre, für den BSC Young Boys diese Pionierrolle einnehmen und meine stets neutrale Sicht hier einbringen zu dürfen. Ich weiss, dass es im modernen Fussball oft hektisch zu und her geht und Entscheidungen oft rasch und ohne Einbezug sämtlicher Aspekte gefällt werden. Das muss sich ändern! Ich habe in meinem Leben Hunderte Spiele der Young Boys gesehen, viele auch des FCZ und auch der internationale Spitzenfussball (Real Madrid!) ist mir nicht fremd”.

Der FC Zürich wird sich derweil von einem Herrn Canepa vertreten lassen. Eine Internet-Recherche ergab, dass es sich bei ihm um einen langjährigen Stürmer des FC Rüti (Zürcher Oberland) handelt, der sich mit seiner praktischen Erfahrung gerade bei der leidigen Schwalben-Thematik sicher wertvoll einbringen kann.

Aus dem FIFA-Hauptquartier kamen derweil deutliche Worte: sollte diese Massnahme nicht innert kürzester Frist Besserung bringen, werde der Weltfussballverband eine Art Blauhelmtruppe entsenden und den Schweizer Fussball bis auf weiteres unter ihr Protektorat stellen.

Die Redaktion des Runden Leders wünscht ihrem geliebten Chef Herrn Rrr einen guten Einstand in dieser verantwortungsvollen Aufgabe!

