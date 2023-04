Peripherie mit Potential

Bern ist schön! Aber gilt das auch für Berns Umgebung?

Ja, sagt Bern Welcome, die örtliche Tourismusorganisation. Wer aus der Stadt mal rauswolle, der solle sich auf das Velo schwingen und das Grüne Band befahren. Unterwegs, so vernimmt man, könne man auf Schautafeln allerhand Interessantes erfahren und in diversen Hoflädeli lokale landwirtschaftliche Produkte erwerben. Aber ist das das Grüne Band auch ein gelb-schwarzes, oder anders gefragt – lohnt sich das auch für den geneigten YB-Fan? Wir haben es für Sie ausprobiert und sind in Niederwangen auf die Veloroute 888 eingebogen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und sehen Sie, was wir unterwegs angetroffen haben!

Grünes Band Bern, ca. 60 Kilometer und 950 Höhenmeter, ausgeschildert als Veloroute 888 und in beiden Richtungen befahrbar. Weitere praktische Infos finden Sie hier und bei Schweizmobil.

