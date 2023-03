Refugees Welcome

Was wäre die USA ohne Ausländer?

Im Département Indre liegt Argy, eine kleines Dorf mit knapp 610 Einwohnern und einem kleinen, aber bereits 100 Jahre alten Fussballclub. Und wie es heutzutage so ist, finden die Bros TikTok und PSG interessanter, als selbst Fussball zu spielen. Nach dem Weggang mehrerer Spieler stand die US Argy kurz vor dem Aus, da es nicht genügend Mitglieder gab, um eine Mannschaft aufzustellen. Dann aber die Ausländer.

Rund 15 Migranten, die sieben verschiedenen Nationalitäten angehören, boten von sich aus ihre Dienste an, um eine Lizenz für den Verein zu erwerben. Und so konnte Argy diese Saison in der vierten Liga des Distrikts Indre antreten und liegt momentan auf dem nicht schlechten vierten Platz.

Veröffentlicht in | 5 Kommentare »