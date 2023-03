Korpulenter Käfig-Kämpfer

Bald fliesst Blut.

Aber erst muss der nette Herr auf dem Bild noch ein bisschen abnehmen. Das ist Kevin Pannewitz, er arbeitet inzwischen nicht mehr in dem Beruf, in dem Sie ihn verorten und hat möglicherweise auch darum ein paar Pfunde zugelegt. Aber wenn die weg sind, geht es los! Nur noch 50 Kilo müssen purzeln, dann will er im Herbst seine neue Karriere in der schönen Disziplin MMA starten. Wenn Sie bei diesem Kürzel an eine synthetische Droge denken, liegen Sie falsch. MMA steht für Mixed Martial Arts und ist nicht anderes als eine gnadenlose Prügelei ohne grosse Regeln in einem Metallkäfig. Suchen Sie mal auf Youtube nach einschlägigen Videos, aber stellen Sie sicher, dass keine Kinder oder Arbeitskolleg:innen in der Nähe sind und tun Sie das nicht, wenn Sie eben kein Blut sehen können!

Kevin Pannewitz galt mal als ziemliches Talent, aber mit der grossen Karriere hat es dann doch nicht so richtig geklappt, was möglicherweise an disziplinarischen Defiziten gelegen hat. Gegenüber dem deutschen Fachblatt für solche Geschichten, der Bild-Zeitung schilderte der aktuell heftig hungernde Kevin, dass er halt einfach beweisen wolle, dass mit Wille alles möglich sei. Mit Pannewitz’ Karriere ging es ab 2012, nach einem kurzen Gastspiel in Wolfsburg, nur noch nach unten. Der Mittelfeldspieler fiel durch starken Alkoholkonsum und Übergewicht auf, worauf sein Vertrag aufgelöst wurde. Weitere Versuche, als Profi Fuss zu fassen, schlugen fehl. Danach arbeitete er auch als Zügelmann und Abwart, ausserdem verdingte er sich im qualitativ mittelmässigen deutschen Fernsehen in einer Reality-Show. Der Gegner in seinem ersten Ernstkampf soll dann übrigens der ehemalige tschechische Bundesliga- und Nationalspieler Martin Fenin sein. Toi, toi, toi!

