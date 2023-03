Endlich erfolglos

Verlierer, wohin man schaut.

Jetzt hat es auch noch Swift Hesperange erwischt. Der Tabellenführer der höchsten luxemburgischen Liga zog letzten Sonntag gegen Union Titus Pétange die erste Saisonniederlage ein und ist somit die letzte Mannschaft aller höchsten europäischen Ligen, welche in der Meisterschaft nicht mehr ungeschlagen ist. Zuvor holte das Überraschungsteam in 18 Spielen 16 Siege und zwei Unentschieden. Mit dieser doch eindrücklichen Bilanz steht der Verein aus Hesperingen, wie der Ort an der Alzette auf deutsch heisst, nach wie vor mit zwei Punkten Vorsprung auf den langjährigen Ligadominator aus Düdelingen auf dem ersten Platz der Tabelle. Nach dem Cupsieg 1990 darf Swift also weiter auf den nächsten grossen Triumph und den ersten Meisterschaftsgewinn hoffen. Elf Runden bleiben noch, wir drücken die Daumen!

Bevor Sie fragen: zwischen dem ersten Spiel und der ersten Pleite vergingen in diesem Fall 210 Tage. Zum Vergleich: bei den sehr berühmten Berner Young Boys lagen zwischen dem ersten Spieltag (4:0 daheim gegen den FCZ) und der ersten Niederlage (auswärts 1:2 in St.Gallen) nur gerade 50 Tage.

