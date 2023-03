Totaler Triumph

Die Redaktion des Runden Leders blickt gemeinsam mit Seher Ali in die Zukunft.

Wir schreiben den 25. Mai 2023, der FC Basel hat soeben den 10. Sieg aus den letzten 12 Spielen geholt (einzig gegen die Berner Remiskönige gab es zwei Mal ein 1:1). Unter dem ehemaligen und bald neuen Meistertrainer Heiko Vogel hat der FCB zurück in die Spur gefunden. Dank des 1:0-Auswärtssieges in Genf wird der FCB am Pfingstmontag mit dem Heimsieg gegen GC alles klar machen und den 21. Meistertitel feiern. Da Prognosen, gerade wenn sie die Zukunft betreffen aber eher schwierig sind, wird das ganze evtl. auch schon in Genf selbst definitiv, nämlich dann, wenn Basel die Young Boys zwei Mal bezwingen sollte. Dann kommt es nämlich schon in Winterthur am 31. Spieltag zum Zusammenschluss, eine Geschichte, wie sie angesichts der Tatsache, wo Basel in dieser Saison herkommt, nur der Fussball schreiben kann und wäre noch Alex Frei am Ruder, dann täte sich ein Kreis schliessen.

Aber das ist natürlich noch nicht alles, dank des 3:0-Sieges im Cuphalbfinal gegen YB steht am 4. Juni der Cupfinal auf dem Plastik in Bern an. Ein Sieg gegen Servette ist nur noch Formsache.

Und auch in der Europa-Conference-League ist Basel noch mit dabei. Nach Siegen gegen Slovan Bratislava (3:0 zu Hause, 1:3-Niederlage auswärts, es wird die einzige Niederlage der Bebbi im Frühling 2023 bleiben), wird im Viertelfinale ein weiteres Zeichen nach Bern gesendet und Anderlecht aus dem Wettbewerb gekegelt. Noch immer schwärmen wir alle von den zwei Siegen gegen Fiorentina mit dem Ex-Basler Arthur Cabral im Halbfinal. Am 7. Juni wartet in Prag dann die Überraschungsmannschaft aus Poznań, worauf sich Dave Degen quasi bereits im letzten Jahr freute.

Der Barfüsserplatz wird nicht mehr aus dem Feiermodus herauskommen und damit einen angenehmen Start in die neue Woche.

