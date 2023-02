Hopp und HU

Spitz auf den Spitz? Bittesehr.

Unser Breitenrain-Beauftragter Dr. Eichenberger begleitet seit einem Jahr den FC Breitenrain und blickt mit seiner Kamera hinter die Kulissen des erfolgreichen Stadtberner Quartiervereins.

Nun sind auf dem schönsten Fussballplatz der Stadt, dem Spitalacker (genannt Spitz), und in der dazugehörigen Buvette ein paar seiner Fotos ausgestellt. Geniessen Sie hier schon mal ein paar Highlights aus seiner Sammlung oder schauen Sie auf die Klub-Webseite – Hopp Breitenrain HU!

1 | 15

2 | 15

3 | 15

4 | 15

5 | 15

6 | 15

7 | 15

8 | 15

9 | 15

10 | 15

11 | 15

12 | 15

13 | 15

14 | 15

15 | 15

Der Spitz mit seiner über 100-jährigen Tradition ist unter der Woche praktisch immer geöffnet, am Samstag bei Spielbetrieb. Die Öffnungszeiten der Buvette finden Sie hier.

Und jetzt: Agenda zücken, die nächste Termine stehen an:

Team Eins, Promotion League:18.2., 15 Uhr, Rückrundenstart auf dem Spitz: Breitenrain vs FC Rapperswil Jona;

Sa 4.3., 15 Uhr auf dem Spitz: Breitenrain vs SC Brühl SG

Aktionswoche gegen Rassismus:

Auf dem Spitz mit Schlussbouquet am Samstag, 25. März: 16 Uhr Women’s Super League, YB Frauen vs Yverdon Sport Féminin, ab 18 Uhr Konzert mit Open Season und Sam Snitchy.

Team FC Breitenrain Frauen:

1.4., 18.30 Uhr auf dem Spitz: Rückrundenstart Breitsch Frauen vs FC Belp.

Veröffentlicht in | 8 Kommentare »