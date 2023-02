Explosive Erkenntnis

Aufruhr in Moldawien!

Kürzlich erreichte die Redaktion diese Depesche: Fans von Partizan Belgrad dürfen nicht mehr nach Moldawien einreisen. Das möchten sie aber tun, weil ihr Team dort morgen in der Conference League auf Sheriff Tiraspol trifft.

Und damit wird es politisch. Serben (pro-russisch regiert) wollen nach Moldawien (pro-westlich regiert). Soweit tolerierbar.

Nun aber das: Der moldawische Geheimdienst soll Informationen über einen geplanten Putsch erhalten haben, bei dem die Belgrader Fans mitwirken sollten – indem sie Unruhen starten, damit die Dinge dann ihren Lauf nehmen können. Konkret sollten sich pro-russische Separatisten unter die “Grobari”, also die Gästefans, mischen. Dem hat die Regierung in Chisinau nun also den Riegel geschoben. Sagt jedenfalls der freie Journalist Emanuel Roşu.

Was Fussball und Politik wieder miteinander zu tun haben! Das Spiel wird nach unseren Informationen aber stattfinden.

Veröffentlicht in | 8 Kommentare »