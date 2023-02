936. Caption Competition

Das Runde Leder neu mit Bildern aus der Zukunft!

Wir haben die Uhr ein bisschen vorgestellt und zeigen Ihnen hier ein Funkbild aus dem Stadion Wankdorf in Bern von Sonntag, 12. Februar, 16.28 Uhr MEZ.

Was uns noch fehlt, ist eine passende Bildlegende.

Liefern Sie diese wie gewohnt in der Kommentarspalte. Sie haben Zeit bis Samstag 18.98 Uhr. Den besten Beitrag krönt die neunköpfige RL-Jury in der Nacht auf Sonntag am Rande ihres Betriebsfests im hippen Lorrainequartier. Und nun sind Sie an der Reihe, viel Glück!

