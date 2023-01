Singende Spieler

In unsererer Zeitmaschine reisen wir 40 Jahre zurück.

Der SV Waldhof Mannheim (in den Kommentarspalten dieses Mediums konnten Sie von der inoffiziellen RLLR in die Kurpfalz von diesem Wochenende lesen) stieg 1983 in die Bundesliga auf und wurde in seiner zweiten Saison 6. und erreichte damit das beste Ergebnis der Clubgeschichte. Bis 1990 konnte man sich anschliessend in der Beletage halten, dann folgte bis 2010 der Niedergang in die fünftklassige Oberliga Baden-Württemberg. Zwar folgte der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest, zwischen 2016 und 2018 scheiterten die Waldhöfer aber gleich dreimal in Folge mehr oder weniger unglücklich in den Aufsteigsspielen zur 3. Bundesliga, ehe es 2019 dann endlich mit dem Aufstieg klappte.

Aber darum soll es heute nicht gehen. 1982/83, als der Waldhof Ende Saison aufstieg, da nahmen die Spieler zusammen mit Trainer Klaus “Schlappi” Schlappner eine Platte auf.

Früher war eben doch alles besser, vor allem auch, wenn man mit der aktuellen Clubhymne des SVW vergleicht:

Oder noch schlimmer, mit der Torhymne:



Und damit einen guten Start in die Woche.

Veröffentlicht in | 4 Kommentare »