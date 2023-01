Infantinos Idee

Gianni Infantino fühlt gute Ideen.



Sie werden es mitbekommen haben, jüngst ist die brasilianische Fussballlegende Edson Arantes do Nascimento, auch bekannt als Pélé verstorben. Sie werden ebenfalls mitbekommen haben, dass der feinfühlige FIFA-Präsident Gianni Infantino mit der Idee aufkam, in jedem der 211 FIFA-Mitgliedsländern ein Stadion nach Pélé zu benennen, also zum Beispiel den Pélé-Rheinpark in Vaduz.

Nun, wenn Infantino fühlt, dann setzen brave Musterschüler natürlich in die Tat um. Letzte Woche gab erst der kapverdische Premieminister Ulisses Correia e Silva bekannt, dass das Nationalstadion der Kap Verden in Praia nach Pélé benannt werden wird. Später in der Woche zog dann das Parlament in Guinea-Bissau nach, welches beschloss, das Estadio da Rocha in Bafata in “Rei Pélé” umzubenennen. Auch die “National Sports Authority” in Ghana denke über einen Namenswechsel nach, so BBC. Anders dagegen in Südafrika, wo Danny Jordaan von der SFA darauf hinweist, dass die Umbenennung von Stadien unter anderem zu Problemen mit Sponsorenrechten führen könnte.

