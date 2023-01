Beständiger Bann

Heute: ambivalente Sanktionsbeurteilung.

Ein Spieler des FC Gironde-La Réole wurde wegen seines gewalttätigen Verhaltens mit einer fünfundzwanzigjährigen Sperre belegt.

Zuerst habe ich die Geschichte an einem Ort im Internet etwa so gelesen: Der Spieler hat einen ehrenamtlichen Schiedsrichter, der im selben Verein lizenziert ist, am Ende eines Spiels angegriffen hat, nachdem der Mann in Schwarz rassistische Äusserungen gegenüber weiblichen Zuschauern am Spielfeldrand gemacht haben soll. 25 Jahre Sperre?

Dann eine Zweitquelle und zwar eine richtige Zeitung und die so: Wegen einer Sperre befand sich der Spieler an diesem Tag mit drei Freunden am Spielfeldrand. Die Gruppe rauchte eine Shisha. In der ersten Halbzeit kam es zu einem Streit mit der Sekretärin des Clubs. Der Ton wurde schärfer und die Gendarmen mussten eingreifen, woraufhin das Spiel unterbrochen wurde. Während dieses Vorfalls soll der Schiedsrichter rassistische Äusserungen gegen die jungen Raucher gemacht haben. Nach dem Ende des Spiels kam der Spieler zurück, um sich mit dem ehrenamtlichen Schiedsrichter zu streiten. Er schlug und trat ihm mehrmals ins Gesicht. Mehrere Personen griffen ein, um die beiden Männer zu trennen. 25 Jahre Sperre.

