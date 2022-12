Kuriose Kryptostrategie

Ist $YBO nur der Anfang?

Das ist Preston Johnson, ein ehemaliger ESPN-Wettexperte aus den USA. Und weil auch er seit Ted Lasso weiss, wie Fussball geht, hat er sich im Frühling für 16 Millionen Pfund den Crawley Town FC geleistet. League Two, immerhin. Eigentümerin ist eigentlich seine Firma WAGMI United, und die macht Kryptowährung und NFT und dies insbesondere auch in Bezug auf eben diesen Crawley Town FC.

Guter Start: Gleich nach dem Kauf hat WAGMI die Ticketpreise um 30 Prozent gesenkt und durch den Verkauf von 10.000 NFTs an mehr als 5.400 Käufer rund 3,9 Millionen Pfund eingenommen. Dann gings erst so richtig los. So gab es das Teamtrikot inkl. NFT. Oder dann konnten die NFT-Besitzer bestimmen, ob sie einen Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer haben wollten. Im August durften sich die Fans per Onlinevoting dafür entscheiden, dem Testspieler Jayden Davis einen Vertrag anzubieten.

Schlimmer? Gern. Im Herbst folgte das Theater um die Youtuber TBJZL, Manny Brown und Jed Brown (sic!). Die hat man gecastet, ins Training eingeladen und dann beinahe noch für ein Pflichtspiel aufgeboten. Im November folgte die Entlassung von Trainer Kevin Betsy, weil eine Platzierung unter den letzten vier der Tabelle den Ansprüchen der Community nicht genügte.

Vor knapp einem Monat hat man Matthew Etherington als Nachfolger bestimmt. Der hatte zwar keine Erfahrung als Coach einer ersten Mannschaft, aber konnte gleich sein erstes Spiel gewinnen. Dumm nur, musste er dabei auf seinen Starstürmer Tom Nichols verzichten, weil den wollte später verkaufen und deshalb schonen. Verstehen tat dies nicht mal der Spieler selbst: “Ich habe nie darum gebeten zu gehen. Wenn der Verein dir aber sagt, dass du nicht mehr spielen wirst, und sie ein Angebot für dich angenommen haben, hast keine andere Wahl. Meine Entscheidung wurde für mich getroffen.”

Seit Mittwoch ist Nichols definitiv weg und zwar ausgerechnet zum direkten Konkurrenten Gillingham. Und seit gestern und nach nur drei Spielen hat man sich auch von Etherington verabschiedet. Die beiden Abgänge wären jedoch ob einer anderen Geschichte beinahe übersehen gegangen: Vor ein paar Tagen setzten die Kryptospezialisten während eines Softwaretests versehentlichen den gesamten Kader auf die Transferliste.

Veröffentlicht in | 3 Kommentare »