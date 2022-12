Ternanische Tirade

Herzlich willkommen zum Telekolleg Italienisch, Niveau C2!

Heute haben wir für Sie eine einfache Übersetzungsübung vorbereitet, welche Sie sicher locker aus dem Handgelenk lösen!

Sind Sie fertig? Fein! Der Text entstammt übrigens einem Instagram-Post von Stefano Bandecchi, dem Präsidenten des italienischen Zweitligisten Ternana. Die bösen Worte sind den Anhänger:innen des Vereins gewidmet, welche sich nach der zweiten 0:3-Pleite in Folge beim Auswärtsspiel in Frosinone ausfällig zeigten und neben Kleingeld auch Flaschen auf das Spielfeld warfen, von denen eine auch Herrn Bandecchi traf. Dass Ternana danach eine Busse von 2000 Euro aufgebrummt wurde, dürfte die verbal heftige präsidentiale Reaktion zumindest in Teilen erklären.

