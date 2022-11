Boykott-Bulletin #3

Heute ersparen Sie sich sechs Stunden Fussball.

Das boykottierten Sie gestern:

Erst nagelt England den Iran an die Wand, dann verliert der Senegal gegen Niederland. Experten sind sich einig, der Weltmeistertitel muss nach diesem fulminanten 6:2 auf die Insel gehen. Der Prix Courage geht derweil an die zur Nationalhymne schweigenden Iraner, welche nach ihrer absehrbar frühen Rückkehr durchaus Ärger mit dem Regime kriegen könnten. Freund Heinz Einz besucht derweil USA gegen Wales.

Das boykottieren Sie heute:

Ab heute wird es streng! Jeden Tag vier Spiele, da kommt man mit TV ausgeschaltet lassen kaum noch nach. Argentinien trifft zum Apéro um 11:00 Uhr auf Saudi-Arabien, danach folgt Dänemark – Tunesien (14:00 Uhr). Mexiko – Polen heisst die Paarung am frühen Abend, da schaut man auch immer gerne weg. Zum Schluss greifen auch die Franzosen ins Turnier ein, gegen Australien sind sie die klaren Favoriten. Wer Spannung will, schaut also besser den Dienstags-Krimi auf SRF1 (heute: Jenseits der Spree).

Die Frage des Tages:

Was wurde eigentlich aus der verbotenen Kapitänsbinde? Sie lebt! Am Arm der BBC-Expertin Alex Scott darf sie doch noch ins Fernsehen. Da stellt sich eine weitere wichtige Frage: wieviele gelbe Karten dürfen TV-Kommentator:innen eigentlich kassieren, bis sie gesperrt werden?

Heute fühle ich mich wie der unbekannte Wikipedia-Autor. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.

