Attraktive Ausgangslagen

Schöne Tabellen aus aller Welt.

Screenshot: soccerway.com

Heute blicken wir ins schöne Kolumbien und dort auf die Primera A, die höchste Spielklasse. Falls Ihnen die hiesige Liga also zu langweilig ist, empfehlen wir Ihnen den Abschluss eines TV-Abos bei einem der einschlägigen kolumbianischen Bezahlsender. Wobei – tun Sie das sofort, denn am Wochenende fällt die Entscheidung in der regulären Saison. Die acht erstklassierten Teams balgen sich dann in einer Finalrunde um die Spitzenplatzierungen.

Legen Sie jetzt also sofort alles zur Seite, machen Sie Gebrauch von Ihren Kenntnissen des Fussballs im Lande Valderramas und teilen Sie uns in der Kommentarspalte Ihre fachkundige Expertise zum Ausgang dieser Meisterschaft mit.

Veröffentlicht in | 4 Kommentare »