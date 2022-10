Beistand von oben

Ghana ist auf der Suche nach der WM-Form.

Die “Black Stars” sind 2022 in der Krise. Nur gerade zwei von zwölf Partien konnte das Nationalteam Ghanas 2022 gewinnen (3:0 gegen Madagaskar und 1:0 gegen Nicaragua). Den Trainer, Milovan Rajevac, ersetzte man bereits nach dem schwachen Auftreten beim Afrika-Cup durch Otto Addo, aber auch unter dem immer noch als Talent Manager bei Borussia Dortmund tätigen 47-jährigen geht es nicht wirklich aufwärts. In der Diaspora wurde nach neuen Spielern gesucht, wie der ghanaische Fußball-Verband GFA im Juli mitteilte, sind die bisherigen deutschen U21-Nationalspieler Ransford-Yeboah Königsdörffer und Stephan Ambrosius (beide Hamburger SV) sowie Ex-Junioren-Nationalspieler Patric Pfeiffer (SV Darmstadt 98) von sofort an für die Nationalmannschaft von Ghana spielberechtigt. Daneben wechselten auch Iñaki Williams (Athletic Bilbao) und der englische U21-Nationalspieler Tariq Lamperty den Verband.

Doch das ist offenbar nicht genug und so vertraut man auf ein afrikanisches Gebet, das besagt: “Was Gott nicht kann, das gibt es nicht.” In Ghana wurden daher zwei nationale Gebets- und Fastentage ausgerufen, an denen die muslimische Bevölkerung am Freitag und die Christen am Sonntag teilnahmen. Ob es nützt wird sich vielleicht schon beim Freundschaftsspiel gegen die Schweiz am 17. November in Abu Dhabi zeigen.

