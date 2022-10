Kino mit Khvicha Kvaratskhelia

In ganz Georgien geliebt.

Egal, ob er bei den Bayern, bei Liverpool oder meinetwegen auch in den USA auf der Ersatzbank sitzt oder grad verletzt ist, informieren uns die lokalen Zeitungen seit Jahren wöchentlich darüber, was der Shaqiri so tut.

Noch extremer aber bei Khvicha Kvaratskhelia. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselte für 10 Millionen Euro von Dinamo Batumi zu Napoli und hinterliess in der italienischen Meisterschaft mit 5 Toren und 5 Assists in 10 Spiele sofort einen bleibenden Eindruck.

Und weil man dies in seinem Heimatland Georgien recht gut findet, werden Khvichas Spiele mit Napoli mittlerweile live in lokalen Kinos gezeigt

