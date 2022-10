Neunmal nachdenken

Herzlich willkommen zu unserer Freitagsmeditation.

Richten Sie die Wirbelsäule auf, lockern Sie die Schultern und lassen Sie diese dann nach hinten fallen. Die Hände liegen unverkrampft auf den Knien oder auf den Oberschenkeln. Nun können Sie frei atmen.

Betrachten Sie die neun Wappen. Was geht Ihnen den Kopf? Warum zeigen wir Ihnen diese sieben Wappen, und warum schauen Sie diese an? Akzeptieren Sie alle aufkommenden Gedanken, aber bleiben Sie nicht an ihnen hängen. Akzeptieren Sie die Gedanken, wie Sie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen.

Wir setzen unser Programm um 09.30 Uhr fort.

