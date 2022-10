Dreifaches Déjà-vu

Soeben erreicht uns folgende Anfrage:

Sehr geehrter Herr Doktor Rüdisühli, am Sonntag hatte ich ein seltsames Erlebnis. Elia brachte YB in Luzern 0:1 in Führung, Schürpf glich zum 1:1 aus, und dann siegten die Young Boys in der Nachspielzeit dank eines Kopftors. All das habe ich genau so schon einmal erlebt. Hatte ich ein Déja-vu, und wenn ja, ist das gesund? UAwdg, S. W., B.

Lieber Stefan, also genau genommen hatten sie ein Triple-Déjà-vu. Herzliche Gratulation, das ist extrem selten! Wenn Sie romantisch veranlagt sind, dürfen Sie sich jetzt etwas wünschen. Sie dürfen es aber niemandem sagen, denn sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung, und dann gibt es auch keine Meisterfeier. Herzlich, Ihr Dr. Rüdisühli

