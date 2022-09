Funkgesteuerte Fussballer

Dieser Luis Enrique ist erfinderisch, es ist nicht normal.

Ein veritabler Daniel Düsentrieb, der spanische Nationaltrainer. Vergangene Woche die Passfahrt, und diese Woche schon wieder so eine Innovation.

Vor dem Spiel gegen die Schweiz am Samstag in Saragossa hat Enrique beschlossen, eine Neuerung im Training einzuführen, um sich auf das Spiel in der Nations League vorzubereiten. Das Video unten zeigt, wie die Spieler mit kleinen Lautsprechern auf dem Rücken ausgestattet werden, damit der Trainer seine Anweisungen per Walkie-Talkie durchgeben kann.

📺📰 Teles, periódicos, viral en redes sociales… 🤔 ¿Aún no has visto el vídeo del que todo el mundo habla? 📳 Así es el walkie que utiliza @LUISENRIQUE21 para comunicarse con los jugadores en pleno entrenamiento. 😋 ¡¡ESTAMOS A LA ÚLTIMA!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/4ex46HNu89 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 21, 2022

Ob diese revolutionäre Technologie auch im Spiel eingesetzt wird, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen.

