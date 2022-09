Ohne Schnaps zum Scheich

Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung meinetwegen, aber jetzt wirds problematisch.

Katar und saufen? Heikel. Wobei, der Geschäftsführer von Katar 2022, Nasser Al Khater (sic!), sieht die Sache mit dem Alkohol relativ gelassen: “Ganz einfach, wir haben immer gesagt, dass der Verkauf von Alkohol in Katar möglich ist und dass er in bestimmten Zonen möglich sein wird.”

Das Oberste Komitee von Katar hat auf Betreiben der Organisatoren den Verkauf von Alkohol in Fanparks (ab 18.30 Uhr) und in der Umgebung der Stadien sowie in Hotels genehmigt. Klar, nicht wegen diesen Fans, sondern für die FIFA und insbesondere die Firma Budweiser, die seit drei Jahrzehnten ein wichtiger Sponsor ist.

Und hier sind wir beim Problem. Wer Bier wollen wird, der wird ausschliesslich dieses Budweiser ausgeschenkt kriegen. Gestern gab der Ausschuss für Sicherheit und Sicherheitsmassnahmen bekannt, dass die katarischen Behörden eine Reihe von Massnahmen an den Flughäfen planen, um zu verhindern, dass nicht zugelassener Alkohol in das Land gelangt.

