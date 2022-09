Verletzte Fans

Dru Yearwood zeigt sich treffsicher.

Leider traf der 22-jährige Engländer am Wochenende bei der 0:2-Niederlage gegen Philadelphia nicht ins Tor, dafür aber aus Frust die eigenen Fans. Tief in der Nachspielzeit drosch Yearwood das Spielgerät nach einem Foulpfiff auf die Gegentribüne und erwischte dabei einige Fans. Als er sich umgehend entschuldigen wollte, wurde dies von den anwesenden Zuschauern nicht nur goutiert, aber sehen Sie selbst.

Dru Yearwood was sent off after he kicked a ball in the stands and injured a couple of fans. He was turned away from consoling them after he jumped into the stands. pic.twitter.com/NC0kf7eesk

— ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2022