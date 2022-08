Torwarttrainer an die Arbeit.

Das hiess es am Wochenende beim norwegischen Zweitligsiten IL Stjørdals-Blink bei der Heimpartie gegen Åsane. Die Gastgeber gingen früh mit 1:0 in Führung, aber bereits nach 15 Minuten sah der Kanadier David Paulmin im Tor die rote Karte. Wegen finanzieller Schwierigkeiten ist das Kader aber gar arg dünn besetzt und so sass gar kein regulärer Torwart auf der Ersatzbank und auch einen Spieler wollte man nicht zwischen die Pfosten stellen und so musste sich Torwarttrainer Johannes Stokke die Handschuhe überziehen. Stokke, der wie Bilder auf Social Media zeigen nicht gerade in der Form seines Lebens ist, musste sich vier Mal bezwingen lassen, das rettende Ufer ist für Stjørdals-Blink nun bereits sechs Punkte, bei einer Partie die mehr ausgetragen wurde, weg.

Le gardien de Stjørdals Blink s’est fait exclure lors du match contre Åsane cette après-midi. En difficulté financière, le club norvégien n’avait pas de remplaçant et c’est l’entraineur des gardiens qui a du jouer !😳 pic.twitter.com/ZN4WDpHLPF — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@EliteserienFr) August 27, 2022

