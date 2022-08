Langes Warten

Die Fans von Rayo Vallecano müssen einiges auf sich nehmen, um an ihre Saisonabos zu kommen.

Der Madrider Vorortsverein ist mit vier Punkten aus zwei Auftritten in Barcelona gut in die Saison gestartet. Die Fans möchten nun zahlreich beim ersten Heimspiel gegen Mallorca dabei sein. Insgesamt 4’000 Dauerkarten werden für das Campo de Fútbol de Vallecas verkauft. Dies kann allerdings nur vorgängig vor Ort abgeholt werden, einzig Fans, die ihr Abo verlängert haben, können das ganze auch an einem Spieltag tun.

Als nun der Club in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Social Media verkündete, dass die Karten bei den Toren 5 und 17 zwischen 10 und 21 Uhr abgeholt werden können, machten sich viele Fans bereits in der Nacht auf den Weg. Mehr als 1’000 Fans standen sich vor dem Stadion die Beine in den Bauch und zeigten sich hocherfreut, als das Ticketing am Mittag entgegen der Ankündigung 3 Stunden lang Siesta machte. Viele gingen frustriert auf den Heimweg. Aber nicht alle. Um 19 Uhr erteilte die Bereitschaftspolizei rund 200 Fans einen Platzverweis mit dem Hinweis, dass sie es am Sonntag nochmals probieren können. Insgesamt sind aktuell somit nur 400 der 4’000 Fans im Besitz ihrer Dauerkarte, was Spieler Oscar Valentin auf eine ganz verrückte Idee brachte, nämlich das Management darauf hinzuweisen, dass man im Jahr 2022 solche Dinge durchaus auch Online lösen könnte.

Año 2022, simplemente una fácil solución , PLATAFORMA ONLINE y facilidad al aficionado.

Pocas son las palabras de agradecimiento para nuestra gente y lo que se merecen⚡️❤️ pic.twitter.com/ZiytrMHOlN — Óscar Valentín (@OscarValentin94) August 21, 2022

