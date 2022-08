Hene Minder: ältestes Einlaufkind Europas

Herr Tinu1898 gewinnt die 911. Caption Competition!

Das haben Sie sauber recherchiert, Herr Tinu1898, und damit haben Sie sich den Respekt der Jury und den Sieg redlich verdient. Wählen Sie also einen Preis aus der Schatzkiste und senden Sie darnach Ihre Koordinaten per Mail an den Tätschmeister der Veranstaltung.

Ihnen allen alles Gute und viel Erfolg im Schweizer Fussball-Pokal, wo auch immer Ihr Team antreten möge.

