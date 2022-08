Rundes Leder Eurotippspiel BSC YB – Anderlecht

Juhui, endich wieder Playoffs!

Foto: EPA / Anthony Anex

Eines der erklärten Saisonziele der berühmten Berner Young Boys ist auch dieses Jahr wieder das Erreichen einer Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. Heute Abend bietet sich für die Berner also die Gelegenheit, einen ersten grossen Schritt in Richtung Conference League zu machen. Nach zwei siegreichen Runden mit einem Gesamtscore von 9:0 wartet mit dem RSC Anderlecht aber ein anderes Kaliber – auch wenn der Gegner aus Belgien 2018 zum letzten Mal in einer Gruppenphase vertreten war und seitdem national und international seiner Form hinterherläuft. Unser Herr Rrr hat sich jedenfalls bereits einen passenden schicken Bart wachsen lassen, weil das gehört einfach zu dieser Wettbewerbsform. Auch ein Tippspiel gehört natürlich dazu, darum stellen wir Ihnen hier und jetzt folgende Fragen:

Wie lautet das Score am Spielende?

Euromillions-Bonus-Zusatzfrage: wer kriegt die erste gelbe Karte des Spiels?

Tippen Sie in der Kommentarspalte bis spätestens 18:59 Uhr. Für den richtigen Tipp ist Ihnen die Anerkennung der gesamten Redakton dieses Fachblogs auf Lebzeiten sicher!

