Treffsicherer Torwart

Diogo Silva wandelt auf den Spuren von José Luis Chilavert und Hans-Jörg Butt.

Der Torwart des brasilianischen Zweitligisten traf mit seinem Team Clube Regatas Brasil auf den Aufstiegsfavoriten Grêmio Porto Alegre und führte den “Imortal Tricolor” in Abwesenheit des regulären Elfmeterschützen Anselmo Ramon eine empfindliche Niederlage zu. Sowohl in der 8. als auch in der 37. Minute verwandelte der 36-jährige vom Punkt und traf somit erstmals in seiner Karriere bei den Profis.

Diogo Silva, goleiro do CRB, marca o seu SEGUNDO gol contra o Grêmio!#BrasileirãoSerieB pic.twitter.com/KfQ7VakLHF — Goleada Info (@goleada_info) August 14, 2022

Ebenfalls erfolgreich war der Zürcher Seny Dieng, in Diensten der Queens Park Rangers, gegen Sunderland. Er erzielte einen wunderbaren Treffer per Kopf zum 2:2 in der 92. Minute.

INCROYABLE ! Notre gardien Seny Dieng égalise pour QPR à la dernière minute face à Sunderland ! pic.twitter.com/XrDmjoNw5s — ́́ (@JoueursSN) August 13, 2022

Kurzarmtorhüter sind Siegertypen und damit einen guten Start in die Woche.

Veröffentlicht in | 6 Kommentare »