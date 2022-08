Misogynes Metaproblem

Kevin Grossenbacher ist wieder in Aufruhr: Diesmal wegen des deutschen Rundfunks.

Liebe Mitmenschen*,

Die mitteleuropäische Fortschrittsgesellschaft vollzieht einen Rückschritt nach dem andern. Immer wenn wir ein My vorankommen (viel Aufmerksamkeit für die Frauen-EM <3), kommt ein verheerender Fauxpas, um das Erreichte sogleich wieder obsolet aussehen zu lassen.

Ich war eben zurückgekehrt von einer Ayurveda-Kur im Puschlav mit so tollen Menschen, wir übten uns in «Digital Detox» und meine innere Energie war genau im Lot, als ich auf dieses Plakat stiess. Da zog sich jede federleicht gekämmte und geglättete Faser in mir zusammen.

Ab Samstag wird auch innerhalb der (selbstredend unnötigen, denn No Borders!) Deutschen Landesgrenzen der Ligabetrieb auf höchster Stufe aufgenommen. Dem Sportlichen messe ich naturgemäss eine maximal sekundäre, eher tertiäre Bedeutung bei – denn Wettkampf ist bekanntlich etwas Toxisches, besonders wenn es vornehmlich privilegierte Heteromänner betreiben und es dabei auch um extraorbitante Geldsummen geht.

Aber der Fussball als gesellschaftliche Triebfeder (besonders in Deutschland!) hat auf der Metaebene eine ganz grosse Kraft. Fussball kann neue Leitplanken setzen, Werte verändern, Diskussionen anstossen – denn das Private ist politisch! Aber dieses Plakat ist die sprunghafte Rückkehr in die Steinzeit. Ich ertrage das kaum, liebe Leser*innen. So ein rückständiges, stereotypisch verseuchtes, binäres Geschlechterverständnis macht mich direkt fiebrig. Dazu ist es hochgradig frauen- bzw. mädchenverachtend, jungenverherrlichend und insgesamt sehr misogyn. Auch männlich gelesene Kinder können Pferde mögen. Ausserdem frage ich mich: Was ist so schlimm daran, ein Pony zu spielen?

Lauter implizite Verstösse gegen eine antidiskriminierende Gesellschaft, wie ich sie mir wünsche. Sehr erschöpft bin ich auch deswegen, weil die Urheberin des Schandwerks keine Geringere ist als die Allgemeine Deutsche Rundfunkanstalt. Für solche grosskapitalistischen und neoliberalen Werbeaktionen bezahlen Menschen* in Deutschland ihre Haushaltsabgabe. Dagegen würde ich mich wehren, bei der zuständigen Stelle vorstellig werden und allermindestens mein Unwohlsein äussern – und auf jeden Fall eine Diskussionsrunde zu genderfluiden Rollenbildern veranstalten.

*: Der Stern ist keine Fussnote, sondern ein allinkludierendes Zeichen der weltumspannenden Universalität

Veröffentlicht in | 29 Kommentare »