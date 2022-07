Fünf fundamentale Fragen

RL exklusiv: Das grosse Letten-Dossier!

Nur noch zweimal schlafen, dann sind die Young Boys zu Gast beim FK Liepāja. Wir beantworten Ihnen schon heute die fünf wichtigsten Fragen, wobei wir wie immer auf renommierte Expertinnen und Experten zurückgreifen können.

1. Wie spricht man Liepāja korrekt aus?

Diese Frage haben wir Lilija Dreimanis unterbreitet. Sie ist Professorin für Sozialanthropologie an der Universität Riga und hat uns das Ganze auf Tonband gesprochen. Das üben Sie jetzt hundert Mal, dann sitzt es am Donnerstag.

2. Wie kommt man nach Liepāja?

Herr Shearer, der Betriebsdisponent des Runden Leders, gibt Auskunft:

“Kein Problem, Sie haben die Qual der Wahl des Transportmittels. Fliegen ist doof und böse und nur für Leute, die Reisen im Grunde abgrundtief hassen. Drei praktische Möglichkeiten unter sehr vielen erklären wir Ihnen hier kurz:

– Nehmen Sie den Nachtzug von Zürich in Richtung Budapest, steigen Sie in Györ in einen Zug nach Warschau um, wo Sie dann den Bus nach Jelgava besteigen. Ab Jelgava haben Sie tatsächlich zwei mal in der Woche einen Bus direkt nach Liepāja.

– Wer Busreisen mag, wird diese Variante lieben! Nach Stuttgart gelangen Sie recht einfach, ab Bern fährt sogar ein Fernbus hin, falls Ihnen der Zug zu einfach ist. Ab Stuttgart fährt dann der Car, welcher Sie in knapp unter 19 Stunden nach Kaliningrad bringt. Dort haben Sie wiederum Anschluss per Bus nach Klaipeda und von dort bringt Sie ein weiterer Bus an Ihr Reiseziel Liepāja. Einzige Komplikation: Sie brauchen express ein Transitvisum für Kaliningrad, weil Kaliningrad ist Russland. Eine Mitgliedschaft in der wählerstärksten Partei oder ein Abo der Weltwoche könnte die zuständige Amtsstelle davon überzeugen, dass Sie in freundschaftlicher Mission unterwegs sind.

– Wenn Sie lieber das Auto nehmen, dann geht das natürlich auch. Die knapp 2000 Kilometer sollten Sie mit flotter Musik im Radio und ein paar Pullen Energy Drinks ruckzuck schaffen. Gute Reise und Hopp YB!

3. Wenn ich zuhause bleibe, kann ich das Match am Fernsehen gucken?

“Jein”, räuspert Herr Rrr, der auf der Redaktion die Hoheit über die TV-Fernbedienung hat. “Das Schweizer Fernsehen zeigt am Donnerstag um 16 Uhr auf SRF 1 “Inga Lindström – Wind über den Schären”, auf SRF 2 Tour de France (18. Etappe) und auf SRF Info ein Dokumentarfilm über Rotmilane.

Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: SRF bietet einen Livestream im Internet an, und zwar hier.”

4. Nimmt YB die Raute auch mit nach Lettland?

“Davon ist auszugehen”, sagt Margrit Rüegsegger-Wüthrich, taktische Beauftragte des Runden Leders. Die Raute gehört neuerdings fest zur ersten Mannschaft. Links sehen Sie das bisherige System, rechts das Neue.

Verwechseln Sie die YB-Raute nicht mit der Merkel- oder der HSV-Raute. Das sind grundverschiedene Dinge. Die YB-Raute besteht unseres Wissens aus massivem Eichenholz, weshalb es gleich vier sportliche junge Männer braucht, die sie durch das Mittelfeld tragen. Am Samstag waren das zum Beispiel Fassnacht, Niasse, Rieder und Sierro.

Klassische Flügelspieler eignen sich weniger für die Raute, können aber bei Interesse umgeschult werden. Oder verkauft.

5. Was muss man sonst noch über die Letten wissen?

“Nicht viel, das meiste ist ja sowieso Allgemeinbildung”, sagt RL-Fachmann Ivan Valderamus, der mit dem Interrail einmal in der Gegend war.

“Die Nationalhymne ist natürlich Lett it be, und der bekannteste Mann des Landes ist ein Auswanderer: David Letterman brachte es als US-Latenightstar zu Berühmtheit. A propos Fernsehen: Die Samstagabend-Show ,Letten dass…’ stammt natürlich auch aus Riga. Genau wie das Sprichwort ,Lette sich wer kann’. Mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen.”

