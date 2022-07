Fantastischer Finaltag

Feierstimmung heute auf der Redaktion des Runden Leders!

Das Team ist früh auf den Beinen, schliesslich ist heute ein besonderes WM-Spiel auf dem Programm. Herr Shearer hat Frühdienst und öffnet gerade zischend sein erstes Weissbier. Val der Ama hat zur Feier des Tages extra im Büro übernachtet, und zündet auf dem Redaktionsbalkon bereits die zweite Zigi an. Später wird er sich dem Grill widmen – Currywurst oder erneut Asado & Co., das ist hier die Frage!

Herr Briger ist bei der Besammlung um 6 Uhr leider noch nicht da, weil der erste Zug vom Wallis erst um 06:54 Uhr in Bern eintrifft. Herr Rrr hat die Räumlichkeiten grummelnd verlassen, um Herrn Noz zu wecken, der offensichtlich verschlafen hat. Und Herr Winfried ist auf dem Heimweg vom Ausgang um viertel vor sechs in die Stube getorkelt, er macht sich (erneut) an die Chips mit «Poulet im Chörbli»-Geschmack.

Sie wollen auch mit dabei sein, wie Deutschland im Final der Weltmeisterschaft Argentinien gegenübersteht? Nach dem Klick geht’s zum Spiel vom 13. Juli 2014 im Maracanã zu Rio de Janeiro, inklusive Herrn Winfrieds Bad in der Menge.



Heutiges Spiel: WM-Final 2014, Deutschland vs. Argentinien, 13.07.2014

Ausgangslage: Es spielt der Sieger des HF1 gegen den Sieger vom HF2. Einer der beiden ist Deutschland, wo im Halbfinal das Gastgeberteam ziemlich unsanft überfahren hat. Beim anderen handelt es sich um die Argentinier, die wiederum im Achtelfinal die Schweiz bezwungen hatten (im Halbfinal dann Sieg nach Penaltys gegen die Niederlande).

Das Spiel: Voilà, in Echtzeit.

Das Tor: Reicht eigentlich auch.

Am 13. Juli 2014 im Runden Leder: Überraschendes!

Und das Fazit von Herrn Winfried: Also ich war schlecht vorbereitet. Am selben Tag kamen wir mit dem Velo schweissnass im Ort S-Charl in den Bündner Bergen an, kleiner als ein Dorf, rundherum nur Natur. Handy-Empfang schwierig, und damals eh noch kein Flatrate-Abo. Das kleine Hotel hatte zudem kein W-Lan (schlecht!), dafür einen kleinen Seminarraum mit Fernseher (gut!), darin allerdings zu wenig Stühle (schlecht!).

Wir Lappis bestellten nach dem Znacht nochmal ein Bier und wagten erst danach zu fragen wegen dieses Fussballspiels. Als man uns ins Seminarrümli wies, war dieses bereits gut besetzt mit lauter Deutschen. An die ersten 110 Minuten erinnere ich mich nicht, dann kam Götze und alles war gut. Ins Bett kamen wir dennoch früh, denn Autokorsos o.ä. gab es in S-Charl freilich keine.

