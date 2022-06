Kuriose Kurpfuscherei

Zu Real? Nur mit Arzt.

Sollten Sie Fan des Vereins “Real Madrid” sein, dann werden Sie Jonathan Woodgate bestimmt vergessen haben. In seiner ersten Saison 2004/05 konnte er verletzungsbedingt nicht mittun, und als er am 22. September 2005 dann gegen Bilbao endlich wieder auf den Platz durfte, glänzte er erst mit einem Eigentor und holte danach noch die Gelbrote Karte. Die Lesenden der Marca haben ihn retrospektiv als „grössten Fehleinkauf des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet.

In einem kürzlich veröffentlichten Podcast erzählt Woodgate ein paar interessante Geschichten aus der spanischen Hauptstadt. Die Ärzte von Real, die hatten nämlich ein paar interessante therapeutische Ansätze “Ich sollte 1.000 Sit-ups am Tag machen, um meine Körpermitte und meinen Rücken zu stärken. Dies hat meine Rückenprobleme aber nur noch verstärkt.” Woodgate besuchte schliesslich seinen alten Physiotherapeuten in Leeds, der ihn wieder fit machte.

Zurück bei Real dann weiter Ratlosigkeit: “Ich hatte Physio, Botox und Injektionen. Einmal haben sie einen Mann geholt, der dem Verein geschrieben hatte, dass er mich wieder fit machen könnte. Er kochte etwas Gras, packte es in Frischhaltefolie und wickelte es um mein Bein. Ich dachte mir: ‘Was?! Ich bin bei Real Madrid und du legst mir Gras um? Er sah aus wie Kapitän Birdseye!”

Insgesamt kam er auf 14 Einsätze für Real, bevor er 2006 zu seinem Jugendverein Middlesbrough wechselte.

Veröffentlicht in | 6 Kommentare »