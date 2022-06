Miese Masche mit Malishevas Mob

Manche gehen bekanntlich nur zum Netzwerken ins Stadion.

Aber obacht, das kann man leicht missverstehen, wie dieses Exempel aus der kosovarischen Liga zeigt. Letztes Wochenende spielte der FC Vushtria gegen den KF Malisheva und in der 78. Minute wurde dem Heimteam ein Penalty zugestanden. Die Gästefans goutierten das gar nicht und griffen zu einem ungewöhnlichen Mittel, um den Kick vom Punkt zu vereiteln:

Kosovo 28.05.2022

KF Malisheva – FC Vushtria (3-1)

At the end of the game, the referee, after checking the VAR, gave the home team a penalty shot. Away fans disagreed with the referee’s decision and decided to rip off the net from the goal and stop the game 😅 pic.twitter.com/WbuIuzdk6q

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) May 29, 2022