Wicky wirklich im Wandorf

Alles, was Sie schon immer über Raphael Wicky wissen wollten!

Also nicht nur, dass er im aargauischen Leuggern geboren wurde, wo nicht nur die Aare in den Rhein fliesst, sondern zeitgleich zur seiner Präsentation in Bern auch der Mittagstisch der örtlichen Pro Senectute stattfindet. Auch nicht, dass er bevorzugt ein 4-2-3-1 spielen lässt und in seiner Zeit als Juniorentrainer bei der U-17 der USA einen ordentlichen Punkteschnitt von 2,07 erreichte.

Das Runde Leder schickte seinen schönsten Redakteur in die glamouröse Valiant-Lounge im Berner Wankdorf, wo Raphael Wicky heute um 11:30 Uhr offiziell vorgestellt wurde. Hier finden Sie noch einmal die Höhepunkte der Medienkonferenz zum Nachlesen.

Er ist da! Zusammen mit Steve von Bergen, Christoph Spycher und Mediengott Albi Staudenmann betritt tatsächlich Raphael Wicky die Valiant-Lounge.

Zusammen mit Steve von Bergen, Christoph Spycher und Mediengott Albi Staudenmann betritt tatsächlich Raphael Wicky die Valiant-Lounge. Erst spricht Wuschu. Wicky hat einen Zweijahresvertrag erhalten und man ist sich sicher, dass er der richtige ist, die Mannschaft in die Zukunft zu führen.

erhalten und man ist sich sicher, dass er der richtige ist, die Mannschaft in die Zukunft zu führen. Offenbar fiel die Wahl auf Wicky aufgrund seiner Fähigkeit, junge Spieler auszubilden , seine Kenntnisse der Liga und aber auch, dass er offensiven Fussball spielen lässt.

, seine Kenntnisse der Liga und aber auch, dass er offensiven Fussball spielen lässt. Steve von Bergen war in der Trainerwahl übrigens nicht involviert, durfte aber seinen Senf am Schluss auch noch dazugeben, und menschlich scheint es völlig zu stimmen.

Auch von Bergen ist von den menschlichen und fachlichen Qualitäten des neuen Trainers überzeugt und findet es wichtig, dass der Sportchef und der Trainerstaff als Einheit auftreten.

des neuen Trainers überzeugt und findet es wichtig, dass der Sportchef und der Trainerstaff als Einheit auftreten. Jetzt spricht endlich der Raphi! Er ist stolz, YB-Trainer zu sein und dankt dem VR und der sportlichen Leitung. Es gehe um Fussball und aber auch um das menschliche. Von Anfang an hatte er in den Diskussionen ein sehr gutes Gefühl, obwohl er mit seinen ehemaligen Nati-Kollegen lange keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Er glaubt an das Potenzial der Mannschaft. Das ist doch beruhigend.

Er ist stolz, YB-Trainer zu sein und dankt dem VR und der sportlichen Leitung. Es gehe um Fussball und aber auch um das menschliche. Von Anfang an hatte er in den Diskussionen ein sehr gutes Gefühl, obwohl er mit seinen ehemaligen Nati-Kollegen lange keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Er glaubt an das Potenzial der Mannschaft. Das ist doch beruhigend. Jetzt Journalistenfragen und die Antwort auf die erste Frage ist ganz interessant: die Assistenztrainer stehen noch nicht fest und sollen nun zusammen mit dem neuen Cheftrainer bestimmt werden, wie Christoph Spycher sagt.

und sollen nun zusammen mit dem neuen Cheftrainer bestimmt werden, wie Christoph Spycher sagt. In den letzten fünf Jahren hat sich Wicky als Trainer entwickelt. Manches mache er noch wie damals in Basel, anderes dagegen nicht mehr.

Gab es andere Angebote, und warum ausgerechnet Bern? Nach einer privat bedingten Auszeit ohne jegliche Kontakte mit anderen Vereinen erfolgte die Wahl auch mit Bauchgefühl, und bei YB habe er gespürt, dass es beiden Seiten um die gleichen Werte ginge, so sei die Wahl leicht gefallen.

und warum ausgerechnet Bern? Nach einer privat bedingten Auszeit ohne jegliche Kontakte mit anderen Vereinen erfolgte die Wahl auch mit Bauchgefühl, und bei YB habe er gespürt, dass es beiden Seiten um die gleichen Werte ginge, so sei die Wahl leicht gefallen. Wird der Fussball wirklich offensiver, wenn in der sportlichen Leitung des BSC YB nur ehemalige Defensive das Wort haben? Da müsse man keine Angst haben, ausserdem habe die Mannschaft grosses offensives Potenzial , und er werde sicher nicht nur mit einem Stürmer spielen lassen.

, und er werde sicher nicht nur mit einem Stürmer spielen lassen. Gab es andere Kandidaten? Spycher dazu: man mache sich immer Gedanken über verschiedene Kandidaten, alles andere wäre nicht professionell. Wicky sei schon vor einem Jahr ein Thema gewesen, hatte aber damals noch Vertrag in Chicago. Er war der absolute Wunschkandidat und darum sei man happy, sei er jetzt hier.

Spycher dazu: man mache sich immer Gedanken über verschiedene Kandidaten, alles andere wäre nicht professionell. Wicky sei schon vor einem Jahr ein Thema gewesen, hatte aber damals noch Vertrag in Chicago. Er war der absolute Wunschkandidat und darum sei man happy, sei er jetzt hier. Was passiert mit Matteo Vanetta , bleibt er oder geht er? Nun, nächste Saison wird er nicht mehr Mitglied des Trainerstaffs des BSC YB sein.

, bleibt er oder geht er? Nun, nächste Saison wird er nicht mehr Mitglied des Trainerstaffs des BSC YB sein. Fertig! Um 11:51 sind sämtliche Fragen zum neuen Trainer beantwortet und die MK ist beendet. Wir gehen jetzt zum Networken und Apéro riche (Champagner, Lachs, Kaviar, nix extravagantes).

Die PK in voller Länge, mit allen Standardfragen und Standardantworten, gibt es hier zum Nachschauen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Saison, zu deren Vorbereitung der ruhm- und glorreiche BSC Young Boys ab dem 14. Juni ansetzt. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Tage im Kreise Ihrer Lieben, bleiben Sie uns bitte gewogen.

Veröffentlicht in | 63 Kommentare »