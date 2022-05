Werder hilft

Der Aufsteiger aus der Hansestadt macht als dritter Profiverein bei der Aktion Common Goal mit.

Nach dem FC Nordsjælland und dem Oakland Roots SC ist Werder Bremen der dritte Profiverein, der an der von Juan Mata ins Leben gerufenen Aktion teilnimmt. 1% der Einnahmen aus Eintrittskartenverkauf und Sponsoring gehen in Zukunft an soziale Projekte. Neben den drei Vereinen haben sich inzwischen rund 200 Spieler und Trainer der Aktion angeschlossen, darunter Jürgen Klopp oder Giorgio Chiellini, die jeweils 1% ihres Gehalts an die Aktion spenden.

“Die Partnerschaft mit Common Goal ist ein Meilenstein, ein historischer Moment, in unserem Engagement für soziale Nachhaltigkeit, auf den wir sehr stolz sind”, sagt Klaus Filbry, Vorstandsvorsitzender von Werder, der bereits seit 2019 selbst bei der Aktion mitmacht.

