Schönes zum schönen Spiel

Herzlich willkommen zur Kunst-Matinée im Runden Leder. Heute reisen wir nach London.

Wenn Sie in den nächsten Tagen zum Platinum Jubilee der Queen nach England fahren, dann schauen Sie nebenbei doch auch noch schnell beim Design Museum vorbei. Die aktuelle Sonderausstellung Football: Designing the Beautiful Game wird Sie bestimmt interessieren.

Es gibt unglaublich viel zu sehen: Wie Fussballstadien konzipiert werden, welche Gedanken sich Designer bei der Entwicklung von Fussballschuhen machen oder wie zum Beispiel die grafische Gestaltung von Clublogos, Trikots oder Plakaten die Identität eines Vereins prägen. In einer Ecke können sie sich Zidane, A 21st Century Portrait anschauen. Ein Film von Douglas Gordon und Philippe Parenno, der ein ganzes Spiel lang zeigt, was der Zinedine Zidane währenddessen so tut.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. August besuchbar, der Eintritt kostet etwas über 20 Franken.

