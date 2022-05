Dummes Déjà-Vu

2:2 in Luzern – der BSC Young Boys vergeigt schon wieder einen Vorsprung.



Foto: Keystone-SDA

Zuerst aber Traumstart! Nach gerade nur acht Minuten lagen die berühmten Berner Young Boys in der Luzerner Allmend bereits mit zwei Längen vorn. Erst profitierte Kanga von einem Aussetzer von Slimani, kurz danach lenkte Burch einen Fernandes-Abschluss unhaltbar für den ansonsten untadeligen Keeper Müller ab.

Wie schon in der letzten Begegnung der beiden Teams konnte der FCL allerdings noch in der ersten Halbzeit das Score verkürzen und der Ausgleich kam diesmal bereits in der 69. Minute. Sie erinnern sich sicher: das 2:2 am 5. März kostete den damaligen YB-Trainer den Posten. Aber wir wollen nichts vorweg nehmen. Immerhin: mit gütiger Mithilfe der Basler und einem Dreier am Sonntag kann YB noch auf den zweiten Platz klettern.

Spieler des Tages: David von Ballmoos. Trotz neuerlicher zwei Gegentreffer.

Sieger des Tages: der Grasshopper Club der sich mit einem 3:2 gegen St. Gallen die beste Ausgangslage für die Entscheidung am Wochenende geschaffen hat, aber auch Sion atmet dank einem 2:1-Sieg in Lausanne weiter. Beide haben nach 33 Runden 40 Punkte auf ihrem Konto, Luzern nur deren 37.

Die letzten Begegnungen in der Schweizerischen Superduper-Liga, nächsten Sonntag um 16:30 Uhr, lauten wie folgt:

Veröffentlicht in | 9 Kommentare »