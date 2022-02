Falscher Fuss

Xavi fällt was auf an der Maradona-Statue in Neapel.

Ende November wurde in Neapel eine Statue der Clublegende Diego Armando Maradona enthüllt, rund ein Jahr nach dem Tod des Argentiniers.

Letzte Woche war nun der FC Barcelona in der Europa League zu Gast im Stadio Diego Armando Maradona und Gäste-Trainer Xavi fiel dabei sofort etwas auf:

😅 Xavi encuentra la errata en la nueva estatua de Maradona 📺 #Golazo pic.twitter.com/ID5koVQkZj — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 24, 2022

Allerdings dürfte dieses Bild Vorbild gewesen sein:

