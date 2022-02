Versailles verreist

Der FC Versailles muss schon wieder reisen.

Ältere LeserInnen erinnern sich: Der FC Versailles musste das Achtelfinale im französischen Cup auswärts austragen. Inzwischen ist der Club aus dem Grossraum Paris dank eines Sieges beim Viertligisten Bergerac Périgord FC ins Halbfinale des Wettbewerbs vorgestossen.

Dort wartet der OGC Nizza und erneut muss der Viertligist sein Heimrecht abgeben. An der Côte d’Azur hat man Mitleid mit dem Gegner: “Wir sollten auswärts spielen, das wird nicht der Fall sein, also werden wir ihnen die Reise erleichtern. Wie soll das gehen? Indem wir ihnen die Flug-, Bus- und Hotelkosten spendieren”, so Präsident Jean-Pierre Rivère gegenüber dem Sender RMC Sport. Zudem wird Nizza dem Gegner sämtlich Einnahmen überlassen. “Ich kann mich in die Lage der Spieler und der Fans versetzen. Das muss ärgerlich und frustrierend sein. Ich finde es erstaunlich, dass wir kein Stadion in Paris finden können”, so Nizzas Trainer Christophe Galtier.

Immerhin, sollte sich Versailles am 1. März durchsetzen, dann fände das nächste Spiel dann definitiv in Paris statt.

