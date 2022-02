Baslerisch bestellte Blaulichtbilanz

Soeben erreicht uns folgende Anfrage:

Sali Dr. Rüdisühli, die Kantonspolizei Basel-Stadt teilte neulich mit, das Jahr 2021 sei aus polizeilicher Sicht ein weiteres ruhiges Fussballjahr gewesen. Wie war das bei euch in Bern so? Freundlichst, L.W. aus Basel

Sälü Lukie, vielen Dank für deine Nachricht. Auch in Bern war das Fussballjahr aus polizeilicher Sicht einigermassen entspannt. Den einen oder anderen Aufreger gab es jedoch, wobei Einsatzkräfte in erhöhter Achtsamkeitsstellung Präsenz markierten. Im April etwa, da wurden an einem Sonntagabend auf einmal ganz viele Feuerwerkskörper gezündet – jedoch nicht im Stadion, sondern ausserhalb. Ruhig war es beileibe nicht, aber die Nachtruhe wurde fast eingehalten, denn kurz nach 22 Uhr war Schluss.

Weiter gab es im Herbst mehrmals erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen, weshalb die Kantonspolizei jeweils Besuchende der Fussballspiele im Wankdorf aufforderten, frühzeitig zu erscheinen und zur Anreise nicht den motorisierten Individualverkehr zu benutzen. So auch an einem Dienstagabend im September. Da mussten die Einsatzkräfte teils Überstunden leisten, weil, so hört man, der BSC Young Boys gegen Manchester United gewann.

Ansonsten blieb es sehr ruhig. Wie Sie wissen, war ja noch Pandemie und auch deswegen besuchten insgesamt weniger Fans von Auswärtsteams die Spiele im Berner Wankdorf.

Ich hoffe, Dir mit dieser Antwort zu dienen! Entspannte Grüsse aus Bern, Dein Dr. Rüdisühli

