Voll viele Feldverweise

Was ist bloss in der Serie A los?

In der Liga, in der Stars wie Jean-Pierre Nsame, Michel Aebischer, Silvan Hefti und Denis Zakaria spielen, regnet es in dieser Saison recht häufig rote Karten. Insgesamt 63 Mal zückten die Unparteiischen in 24 Spieltagen bislang den roten Karton. Das ist ziemlich viel, wenn Sie bedenken, dass es in der gesamten letzten Saison (38 Spieltage) total 66 Platzverweise gegeben hatte.

Fiorentina musste bereits 7x in Unterzahl zu Ende spielen, während ligaweit einzig der Leader Inter nicht sündigte. Nicolò Zaniolo (Roma), Theo Hernandez (AC Mailand) und Roberto Soriano (Bologna) wurden jeweils zweimal des Feldes verwiesen.

Woran könnte diese Kartenflut zurückzuführen sein? Wir wissen es nicht.

Was wir hingegen wissen: In der Super League liegt in der Rote-Karten-Statistik St. Gallen in Führung (5x), dicht gefolgt von Lausanne (4x) und dem Duo YB/Luzern (je 3x). Schadlos blieb bisher einzig Lugano.

