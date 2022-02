Toxischer Transfer

Bei den Raith Rovers laufen die Leute davon. Aus guten Gründen.

Manche Verpflichtungen sind pures Gift, schon bevor sie richtig da sind. Das müssen gerade die Raith Rovers erfahren. Der schottische Zweitligist verpflichtete kürzlich den dreifachen ehemaligen Nationalspieler David Goodwillie, seither prasseln die Proteste nur so auf den Klub aus der Küstenstadt Kirkcaldy nieder. Goodwillie wurde 2017 wegen einer 2011 gemeinschaftlich mit einem anderen Mann begangenen Vergewaltigung zu einer Geldstrafe verurteilt, zwischen 2008 und 2010 musste er sich dazu bereits drei mal wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Foto: SNS / The Daily Record

Eine der Hauptsponsorinnen des Klubs ist – oder besser war – die Bestseller-Autorin Val McDermid (unser Bild). Sie sponserte auch die Leibchen und gab nach Goodwillies Verpflichtung an, ihr Engagement für ihren lebenslangen Herzensverein sofort einzustellen. Ihre Dauerkarte werde sie zerreissen. Ein unmissverständliches Zeichen setzte auch Tyler Rattray, die Kapitänin des Frauenteams: sie gab per Twitter ihren sofortigen Austritt bekannt.

After 10 long years playing for raith, it’s gutting I have given up now because they have signed someone like this and I want nothing to do with it! It was good being captain of raith while it lasted. https://t.co/5N4hDymGes

— TylerRattray🌻 (@Tyler_RattrayX) February 1, 2022