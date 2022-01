Sie waren Young Boys

BREAKING NEWS: Nicolas Bürgy wechselt per sofort nach Dänemark #yellowblackmonday

Soeben erreicht uns folgende Anfrage:



Sehr geehrter Dr. Rüdisühli, vor langer Zeit spielte in Bern mal ein französischer Fussballspieler, der kurz nach Saisonstart und nach erfolgter Europa-League-Gruppenphase-Qualifikation das Weite suchte und sich einem süddeutschen Verein anschloss. Ist er inzwischen weltberühmt? U.A.w.g. A.G., B. und T.

Lieber Adrian

Vielen Dank für die Anfrage. Nun, der besagte Herr, Yoric Ravet, legte leider nach seinem Abgang in Bern keine Weltkarriere hin. Bereits bei seinem allerersten Einsatz für Freiburg musste er infolge des allerersten VAR-Platzverweises der Bundesliga-Geschichte duschen gehen. Am Ende, nach 676 Minuten verteilt auf 17 Einsätze und einem Tor im Pokal gegen Werder Bremen, folgte eine Leihe zum Grasshopper Club Zürich, verbunden mit dem Abstieg des Rekordmeisters. Das einzige Tor erzielte Herr Ravet immerhin gegen den FCZ. Zurück in Freiburg folgte ein ganzes Jahr ohne Einsatz, ehe es zur Saison 2020/21 zurück zum Jugendverein Grenoble Foot 38 ging. In der Ligue 2 gab’s in der ersten Saison 28 Einsätze und fünf Tore, plus zwei Spiele in der Aufstiegsrelegation gegen Paris und Toulouse, in der aktuellen Saison immerhin 15 Einsätze und vier Tore, wobei der letztjährige Fastaufsteiger in tiefer Abstiegsnot steckt. Nur dank des besseren Torverhältnisses steht der Club nicht auf einem Abstiegsplatz. Die schlechten Leistungen kosteten im Dezember Trainer Maurizio Jacobacci den Job.

Weiteres lesen Sie hier oder hier.

Sie sehen, Bern zu verlassen ist nicht immer die beste Entscheidung. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Dr. Rüdisühli

