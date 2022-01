Gchär in Caer

Blicken Sie bei den Covid-Bestimmungen noch durch?

Falls nein, sind Sie nicht allein. Auf der schönsten Insel von allen gibt es zwar keine Kantone, aber eben mit England, Schottland und Wales auch mehrere Landesteile. Auch die haben Autonomie beim Erlass von Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie, und das wird jetzt zum Problem in Chester. Chester kennen Sie sicher wegen seiner schönen Altstadt mit den Laubengängen und dann wissen Sie auch, dass die Stadt auf englischem Territorium liegt. Die Grenze zu Wales ist aber so nah, dass sie durch das Klubhaus und über den Parkplatz des Deva Stadium, der Heimstätte des Chester FC, verläuft.

Foto: Chester FC

Aktuell gelten in England keinerlei Publikumbsbeschränkungen beim Fussball, und darum hat man sich beim Chester FC gedacht, dass man nichts unrechtes tut, wenn man die Fans zugucken lässt. Ausserdem spielt man in der englischen Liga und dazu hat die Postadresse auch noch eine englische Postleitzahl.

Die harten Fakten wurden dem Klub bei einem Treffen mit der North Wales Police eröffnet. “Ihr Spielfeld liegt in Wales, Ihre Tribünen stehen in Wales – Sie haben mit der Durchführung von Heimspielen mit Publikum gegen die geltenden Auflagen verstossen”, steht in einem Brief, der dem Klub von den Behörden übergeben worden ist. Beim Chester FC sieht man die Angelegenheit verständlicherweise etwas anders: “Der Klub ist als englischer Verein regristriert, wir sind ein englischer Fussballklub in einer englischen Stadt, spielen in der englischen FA, unser Platz liegt allerdings in Wales”. Ein weiterer Ausschluss von Publikum dürfte den Klub, der erst 2010 nach dem Konkurs von Chester City gegründet wurde, erneut in den Ruin treiben, so die Vereinsführung. Den Einnahmenausfall deckt die walisische Regierung auf jeden Fall nicht – denn Chester ist ein englischer Verein…

Sie sehen, es ist kompliziert und irgendwie auch traurig und wir wissen leider auch keine schnelle Lösung. Aber immerhin konnten wir zum ersten Mal einen Beitragstitel in halb Berndeutsch und halb Walisisch präsentieren.

