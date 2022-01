Ausgeruhter Aristokrat

Der FC Versailles darf im Pokal-Achtelfinale nicht zu Hause spielen, schuld ist Louis XIV.

Der Bourbone ist zwar seit mehr als 300 Jahren tot, aber der Viertligist aus seiner Nachbarschaft hat nun dennoch ein Problem. Das Stadion Montbauron des FC Versailles “ne répond pas aux normes de la compétition notamment en l’absence d’éclairage” und diese Problem der fehlenden Beleuchtung kann nicht einfach so gelöst werden. Wie “Le Parisien” erklärt, darf im Umkreis von 5 Kilometern des Schlafzimmers des Königs keine Lichtquelle zu sehen sein. Das Spiel ist am 29. Januar um 16:30 Uhr angesetzt, also bereits zu dunkler Stunde. Der Verein hat zwar um eine Verlegung der Anspielzeit gebeten, aber diese lehnte der Verband ab. So fährt Versailles nun nach Toulouse.

via: https://www.boutiquesdemusees.fr/en/toys/louis-xiv-ball/13926.html

