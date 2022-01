Erinnerungswürdige Erstausgabe

Nur noch drei Mal schlafen.

Dann rollt der Ball endlich beim Afrika-Cup 2022! Am Sonntag um 17:00 Uhr hiesiger Zeit trifft im Stade d’Olembe in Yaoundé das Heimteam Kamerun auf Burkina Faso. Wir präsentieren Ihnen hier ein historisches Foto, welches wir nach langer Suche im Redaktions-Archiv Internet fanden. Es wurde 1957 geschossen und zeigt die siegreiche ägyptische Mannschaft – bis heute mit vier Titeln Rekordsiegerin in diesem Wettbewerb.

Bildquelle: Football-Guide.com

Ins Leben gerufen wurde der Afrika-Cup (offiziell African Cup of Nations) von einigen afrikanischen Funktionären am Rande einer FIFA-Versammlung 1956 in Lissabon. Für die Erstausgabe in Khartum (Sudan) musste sich keines der Teams qualifizieren; mit Ägpyten, Äthiopien, Sudan und Südafrika war das Teilnehmerfeld sehr beschränkt und es wurde schon vor dem Turnierstart noch kleiner: die Südafrikaner bestanden aufgrund ihrer Apartheidspolitik darauf, nur mit Spielern weisser Hautfarbe anzutreten, was umgehend zum Ausschluss führte und den Äthiopiern den direkten Einzug ins Finale sicherte. Dort unterlagen Sie dann aber gleich mit 0:4. Alle Tore schoss dabei Mohamed Diab El Attar, genannt “El Diba”.

Die wichtigsten teilnehmenden Spieler der diesjährigen Ausgabe hat Ihnen Herr Briger bereits neulich präsentiert. Den Spielplan finden Sie bei Eurosport, wo die Spiele leider nicht übertragen werden – dafür brauchen Sie ein Sky-Abo, aber das haben Sie ja sicher. Wir wünschen Ihnen viel Spass und insbesondere den Herren Ngamaleu und Camara viel Erfolg!

