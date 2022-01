Pauli im Pool

Die Mannschaft des FC St. Pauli bereitet sich intensiv auf die Rückrunde vor.

Sie sehen einige Spieler des sehr sympathischen Vereins aus Hamburg, im Trainingslager in Spanien. Genauer befinden sie sich in Benidorm an der Costa Blanca, nahe der Stadt Alicante.

“Es ist eine wichtige Woche für uns, die nichts mit Urlaub zu tun hat”, sagte der walisische Innenverteidiger James Lawrence gegenüber dem clubeigenen Instagram-Kanal.

Die Wetterprognosen für die kommenden Tage in Benidorm: durchwegs sonnig bei Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad Celsius. Wie warm das Wasser im Schwimmbecken des Hotels ist wo der “Kiezclub” gebucht hat, konnte das Runde Leder wegen zu grossen Aufwands bei der Einreise leider nicht eruieren. Wir vermuten aber einen Defekt bei der Pool-Heizung – deswegen sind die Spieler ja bekleidet.

