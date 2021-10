Der Metzger von Nancy

Ein Mann sieht Rot: Vier Platzverweise in sieben Spielen.

Giovanni Haag vom französischen Zweitligisten Nancy hat einen Rekord aufgestellt, den er nie angestrebt hat. “Ich bin kein bösartiger Spieler”, versichert er.

Es läuft einfach dumm. Auch letzten Samstag wieder beim Spiel gegen Guingamp. “Ich habe zuerst den Ball berührt, ehrlich, auch wenn man es am Fernsehen nicht sieht.” Was man hingegen sah: Haags Gegenspieler musste mit der Bahre abtransportiert werden.

“Der Ref hatte seine Hand an der linken Tasche, er wollte mir also Gelb zeigen”, erinnert sich Haag. “Dann erkannte er mich, denn er hat mich schon neulich vom Platz gestellt. Als er das checkte, zückte er gleich wieder Rot.” Die Medien nennen Haag nun den “Metzger von Nancy”.

Der defensive Mittelfeldmann war bereits in der ersten, vierten und siebten Runde vom Platz geflogen. In der zweiten, sechsten, achten und neunten Runde war er gesperrt, in der zehnten hatte ihn der Trainer nicht aufgeboten. Nun kassierte er drei weitere Spielsperren. Er will sich aber bessern, wie er gegenüber unseren Kollegen von So Foot beteuerte.

